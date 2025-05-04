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Женщина схватила Надежду Кадышеву за горло на концерте

Источник:
Sibnet.ru
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Надежда Кадышева
Фото: Владимир Швец / CC BY-SA 4.0

Женщина напала на солистку ансамбля «Золотое кольцо», народную артистку РФ Надежду Кадышеву после концерта в Иваново, полиция начала проверку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Нападение на Кадышеву произошло 30 апреля, но информация о нем появилась в телеграм-каналах только сегодня. Судя по опубликованным видео, женщина побежала за откланявшейся Кадышевой за кулисы. Там, по данным Mash, она схватила артистку за шею и кричала что-то невнятное.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушительницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила Волк. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. По завершении будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Представители Кадышевой уточнили, что здоровье артистки не пострадало. Однако после происшедшего певица намерена пересмотреть меры безопасности на концертах и порядок взаимодействия со зрителями.

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