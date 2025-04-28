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Путин объявил новое перемирие

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

Российская армия остановит боевые действия с 00.00 по московскому времени с 7 на 8 мая и до 00.00 с 10 на 11 мая.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в заявлении российского лидера. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», подчеркнул Путин.

Российская сторона также заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Они должны быть направлены на устранение первопричин украинского кризиса.

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Политика #Россия #Мир #Конфликты
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Dicky

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mosquito__2010

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rumatam

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Game Rock

Помимо формы выдать винтовку, десять патронов, закинуть в бойца сто грамм наркомовских и на фронт! Мамкина...