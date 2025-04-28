Путин объявил новое перемирие

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

Российская армия остановит боевые действия с 00.00 по московскому времени с 7 на 8 мая и до 00.00 с 10 на 11 мая.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в заявлении российского лидера. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», подчеркнул Путин.

Российская сторона также заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Они должны быть направлены на устранение первопричин украинского кризиса.