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Снаряд ВСУ уничтожил дом родителей Большунова

Источник:
Sibnet.ru
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Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области уничтожен прямым попаданием снаряда ВСУ, сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Дом родителей Большунова пострадал. Ему позвонили и сказали, что дом разрушен прямым попаданием снаряда. Можете себе представить, что такое прямое попадание. Они давно там не жили», — цитирует тренера РИА Новости.

По предварительным данным, ВСУ в пятницу обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области осколочным боеприпасом, в результате чего дом родителей Большунова полностью сгорел.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, также он является чемпионом мира в скиатлоне 2021 года, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

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