Показаны природные выбросы нефти на Байкале. ФОТО

Ученые зафиксировали естественный выброс около четырех тонн нефти под ледяным щитом Байкала, сообщила пресс-служба Байкальского музея на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ученые Байкальского музея, в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы, в районе деревни Сухая, наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу», — говорится в сообщении.

Природные нефтяные выходы не связаны с промышленной добычей. Данное явление представляет собой уникальное событие, которое изучается учеными для понимания геологических процессов и экологии Байкала.

Исследователи подчеркнули, что несмотря на наличие природной нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире.