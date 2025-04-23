НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Показаны природные выбросы нефти на Байкале. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Ученые зафиксировали естественный выброс около четырех тонн нефти под ледяным щитом Байкала, сообщила пресс-служба Байкальского музея на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ученые Байкальского музея, в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы, в районе деревни Сухая, наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу», — говорится в сообщении.

Природные нефтяные выходы не связаны с промышленной добычей. Данное явление представляет собой уникальное событие, которое изучается учеными для понимания геологических процессов и экологии Байкала.

Исследователи подчеркнули, что несмотря на наличие природной нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире.

Еще по теме
Ученые рассчитали дату распятия Иисуса Христа
Названа идеальная частота секса для счастливых отношений
Ученые открыли неизвестный науке новый цвет
Раскрыто место происхождения домашней кошки
смотреть все
Наука #Наука #Бурятия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Китай запустил интернет 10G
Путин остановил боевые действия с Украиной
Fox News обозначил Киев частью России
Обсуждение (0)
Картина дня
США возмутились отказом Украины признать Крым российским
Названы сроки запуска платежей в цифровых рублях
Вашингтон призвал прекратить огонь на Украине
Восстановлена полная хронология убийства Игоря Талькова
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
23
Путин остановил боевые действия с Украиной
23
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
21
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
19
Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе
18
Китай запустил интернет 10G