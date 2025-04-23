НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подростки станцевали на мемориале погибшим шахтерам в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
539 6
Мемориал шахтерской славы в Междуреченске
Фото: BalbesObiknovenniy / CC BY-SA 4.0

Подростки устроили танцы на мемориале шахтерской славы в Междуреченске, их отругал местный житель, выложивший видео в соцсетях, после чего школьников допросили в полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным полиции, к осквернению мемориала причастны пятеро школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Они сняли на видео, как танцуют около стен памятника.

«Одного из очевидцев возмутило поведение подростков. Он сделал им замечание, а видео произошедшего опубликовал в социальной сети», — говорится в сообщении ведомства.

Подростки пояснили, «что не подумали о моральной составляющей и возможных последствиях своего поведения». Проверка по факту произошедшего продолжается, решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет.

Мемориал шахтерской славы в Междуреченске установлен над местом, где в 1992 году в результате взрыва под землей остались погребены 25 человек. Это место памяти и скорби о шахтерах и горняках, погибших в разные годы на предприятиях города.

Еще по теме
Рухнула Ипподромка: фото шокирующего дорожного ЧП
Рухнула часть одной из главных магистралей Новосибирска
Глава Забайкалья объявил охоту на поджигателей
Подросток по указанию с Украины поджег торговый центр в Подмосковье
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Китай запустил интернет 10G
Путин остановил боевые действия с Украиной
Fox News обозначил Киев частью России
Обсуждение (6)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить

Uynachalnica

Это вам не бусификация, как в Украине, все по закону.