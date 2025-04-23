Подростки станцевали на мемориале погибшим шахтерам в Кузбассе

Подростки устроили танцы на мемориале шахтерской славы в Междуреченске, их отругал местный житель, выложивший видео в соцсетях, после чего школьников допросили в полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным полиции, к осквернению мемориала причастны пятеро школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Они сняли на видео, как танцуют около стен памятника.

«Одного из очевидцев возмутило поведение подростков. Он сделал им замечание, а видео произошедшего опубликовал в социальной сети», — говорится в сообщении ведомства.

Подростки пояснили, «что не подумали о моральной составляющей и возможных последствиях своего поведения». Проверка по факту произошедшего продолжается, решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет.

Мемориал шахтерской славы в Междуреченске установлен над местом, где в 1992 году в результате взрыва под землей остались погребены 25 человек. Это место памяти и скорби о шахтерах и горняках, погибших в разные годы на предприятиях города.