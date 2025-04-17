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Евросоюз отложил запрет на российский газ из‑за пошлин Трампа

Источник:
Reuters
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Страны Евросоюза не пришли к соглашению по поводу отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за неопределенности с будущим европейско-американских отношений.

Ряд стран ЕС выступил против санкций в отношении российского СПГ, если Евросоюз не наладит альтернативные каналы поставок, сообщили Reuters источники в европейских политических кругах.  

По их словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Евросоюз перестал рассматривать зависимость от американского топлива как преимущество. Белый дом сможет использовать это как рычаг давления, считают в ЕС. 

Еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен признал, что кампания Евросоюза по отказу от российского топлива дает сбой и Европе необходимы американские энергоресурсы.

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Экономика #Недра и ТЭК #Мир
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