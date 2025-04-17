Евросоюз отложил запрет на российский газ из‑за пошлин Трампа

Страны Евросоюза не пришли к соглашению по поводу отказа от
российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за неопределенности с будущим
европейско-американских отношений.
Ряд стран ЕС выступил против санкций в отношении российского
СПГ, если Евросоюз не наладит альтернативные каналы поставок, сообщили Reuters источники
в европейских политических кругах.
По их словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Евросоюз перестал рассматривать зависимость от американского топлива как преимущество. Белый дом сможет использовать это как рычаг давления, считают в ЕС.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен признал, что
кампания Евросоюза по отказу от российского топлива дает сбой и Европе
необходимы американские энергоресурсы.