Евросоюз отложил запрет на российский газ из‑за пошлин Трампа

Страны Евросоюза не пришли к соглашению по поводу отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за неопределенности с будущим европейско-американских отношений.

Ряд стран ЕС выступил против санкций в отношении российского СПГ, если Евросоюз не наладит альтернативные каналы поставок, сообщили Reuters источники в европейских политических кругах.

По их словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Евросоюз перестал рассматривать зависимость от американского топлива как преимущество. Белый дом сможет использовать это как рычаг давления, считают в ЕС.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен признал, что кампания Евросоюза по отказу от российского топлива дает сбой и Европе необходимы американские энергоресурсы.