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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина потеряла в бою еще один F-16

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины потеряли еще один истребитель F-16, его 26-летний пилот Павел Иванов погиб, сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла. Были необходимые доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», — написал Зеленский.

В официальном телеграм-канале украинских Воздушных сил отмечается, что «погиб в бою, защищая родную землю». «Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Военный Осведомитель» отмечает, что F-16 был сбит ракетой под Сумами, однако пока неясно, был ли истребитель уничтожен российской ракетой, или самолет ошибочно поразили украинские силы ПВО.

19 марта стало известно, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Сумской областью Украины истребитель F-16. Самолет был сбит расчетом зенитного ракетного комплекса С-400, пилот погиб.

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