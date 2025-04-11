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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Источник:
РИА Новости
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Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа, заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Как сильно была вовлечена в покушение верхушка украинской власти? Еще до того как мы узнали о прямой связи Украины и покушения, я говорил, что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом, им не нравится курс на завершение конфликта, и я выражал опасения, что кто-то может предпринять конкретные действия», — приводят РИА Новости слова Дэвиса.

Полковник отметил, что сейчас критически важно понять, кто были сообщниками американского злоумышленника на Украине и кем могут быть их покровители.

«Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия. Это нельзя пропустить просто так. Он должен уйти и получить заслуженное наказание <…>. С помощью Stinger или РПГ киллер мог легко уничтожить самолет Трампа на взлете или посадке», — заключил Дэвис.

Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам. Ранее Newsweek стало известно, что Раут до задержания пытался приобрести на Украине РПГ или ЗРК Stinger.

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Политика #Мир #Громкое дело
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