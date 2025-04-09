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Евросоюз ответил на американские пошлины «зеркалом»

Источник:
Sibnet.ru
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Страны Евросоюза одобрили ответные пошлины на американские товары на 22 миллиарда евро, сообщил Совет ЕС. Они заработают с 16 апреля 2025 года.

За повышение пошлин проголосовали 26 из 27 стран, против пошлин высказалась только Венгрия. Европейские пошлины составят от 10% до 25% в отношении целого ряда американских товаров, включая табак, мотоциклы, сталь, алюминий, сельскохозяйственную продукцию.

«ЕС считает пошлины США неоправданными и разрушительными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике», — говорится в заявлении, которая Еврокомиссия выпустила после голосования.

Президент США Дональд Трамп ранее поднял торговые пошлины для продукции из ЕС до 20-25%. Чтобы Вашингтон приступил к смягчению торгово-экономической политики, Европа должна в пять раз нарастить закупки сжиженного природного газа из США.

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Экономика #Торговля #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Alex B 69

Улучшить демографию сменой названий...? 😀Даже у глупости есть предел, но похоже Анфиса об этом никогда...