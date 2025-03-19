США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Джон Кеннеди за несколько минут до убийства

Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

«В соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, все ранее засекреченные документы, которые являются частью коллекции документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, опубликованы», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Доступ к материалам можно получить онлайн, либо в виде печатной копии или на аналоговых носителях в Национальном управлении архивов и документации США.

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Записи продолжают оцифровывать, по мере готовности их будут выкладывать на сайте управления. В настоящий момент опубликовано 1 123 файла формата PDF.

Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Официальная версия гласит, что его убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда. Но многие исследователи отмечают несостоятельность этой версии, указывая на явные несостыковки следствия.