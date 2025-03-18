Как Крым снова стал российским. СПРАВКА

Россия 18 марта 2025 года отмечает очередную годовщину исторического события — возвращения в родную «гавань» Крымского полуострова. В 2014 году в этот день подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году. Крымская АССР образовалась в 1921 году в составе РСФСР, в 1946 году она стала Крымской областью. 19 февраля 1954 года по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева был издан указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

После распада СССР в 1991 году полуостров стал частью независимой Украины. В 1998 году регион получил статус автономной республики в составе Украины.

Что предшествовало воссоединению

Евромайдан. В ноябре 2013 года в Киеве оппозиция выступила против решения президента Виктора Януковича отказаться от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В результате уличных столкновений пролилась кровь.

Переворот. 22 февраля 2014 года Янукович уехал из Киева. В своем обращении к народу он назвал происходящее государственным переворотом. В тот же день Рада отстранила президента от власти, не следуя при этом принятой в стране процедуре импичмента.

Гражданский раскол. Новые власти Украины взяли курс на сближение с Западом. Политический переворот и угроза гражданской войны вызвали опасения у жителей Крыма, где многие выступали за сохранение связей с Россией. Они обратились к Москве с призывом защитить их права.

Как Крым вернулся в родную гавань

«Крымская весна». В Севастополе в конце февраля начались стихийные митинги. Их участники выступали за проведение референдума о независимости полуострова, а также за присоединение Крыма к России.

«Вежливые люди». 27 февраля премьер-министром Крыма стал Сергей Аксенов, возглавлявший партию «Русское единство». Он попросил Россию обеспечить мир. После этого появились «вежливые люди» — российские военные в форме без опознавательных знаков.

«Крымнаш». Российская армия за считанные часы взяла под контроль ключевые объекты полуострова и разоружила части ВСУ, которые находились в Крыму. 11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости полуострова.

Референдум. После провозглашения независимости парламенты республики Крым и города Севастополя одобрили проведение референдума. 16 марта на референдуме 2014 года воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Подписание договора. 18 марта в Москве президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ был ратифицирован обеими палатами российского парламента. Спустя 60 лет Крым вновь стал российским.

Праздничный день. В 2015 году Госсовет республики внес изменения в закон о праздниках и памятных датах. 18 марта стало Днем воссоединения Крыма с Россией. На территории полуострова он стал выходным, в городах устраивают концерты и массовые гулянья.