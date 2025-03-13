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Обнаружена неожиданная польза алкоголя

Источник:
JAMA Network Open
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Употребление алкоголя положительно влияет на уровень холестерина в крови, выяснили ученые Гарвардского университета. Результаты исследования опубликовал журнал JAMA Network Open.

Анализ данных регулярных медицинских осмотров показал, что употреблявшие в период эксперимента алкоголь люди показали снижение уровня «плохого» холестерина (LDL) и повышение «хорошего» (HDL).

Причем улучшение показателей HDL оказалось даже выше, чем обычно достигается с помощью лекарств, отметили авторы открытия. Изменения в показателях напрямую зависели от количества употребляемого алкоголя.

Максимальный эффект наблюдался при употреблении более трех порций алкоголя в день, которые приблизительно соответствовали бутылке вина. Тип алкогольного напитка не имел значения — вино, пиво, сакэ или крепкие напитки давали одинаковый результат.

При этом участники исследования, которые отказались от алкоголя за время исследования, столкнулись с обратным эффектом: у них повысился уровень «плохого» холестерина и снизился «хорошего».

Повышение «плохого» холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как «хороший» холестерин, наоборот, защищает от них. Авторы исследования сделали вывод, что умеренно пьющие люди имеют меньший риск инфарктов и инсультов.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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