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Лечившаяся дома от вирусной инфекции школьница умерла в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Девочка, несколько дней лечившаяся дома от инфекционного заболевания, умерла в Омске, сообщило СУ СК РФ по региону в среду.

По данным следствия, 15-летняя школьница в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием, но вследствие осложнений 9 марта она скончалась. Сообщение о трагическом случае появилось только сегодня.

Родители девочки обратились к врачам 6 марта, уточнила прокуратура Омской области.

По данным «Вести.Омск», школьница могла болеть гриппом, а родители вызывали скорую четыре раза.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), максимальное наказание — лишение свободы на три года.

Следователи проводят допросы, изъяли медицинскую документацию, по которой будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по вопросам установления точных причин ее смерти, своевременности и правильности оказываемой медицинской помощи.

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Топ комментариев

Улитка на склоне

Очередные минские соглашения которые не будут работать. А дадут лучше вооружить противника.

corrector

США и укронацисты, воюющие сообща против РФ, о чем то договариваются между собой, клоуны..

GammiPluh

Истерит как баба ваш зеленский

corrector

Ахахахахаха! Пендосы начнут воевать за кого-то .. Ахахахахаах с применение ОМП , ахахахахахах.....