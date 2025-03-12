Лечившаяся дома от вирусной инфекции школьница умерла в Омске

Девочка, несколько дней лечившаяся дома от инфекционного заболевания, умерла в Омске, сообщило СУ СК РФ по региону в среду.

По данным следствия, 15-летняя школьница в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием, но вследствие осложнений 9 марта она скончалась. Сообщение о трагическом случае появилось только сегодня.

Родители девочки обратились к врачам 6 марта, уточнила прокуратура Омской области.

По данным «Вести.Омск», школьница могла болеть гриппом, а родители вызывали скорую четыре раза.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), максимальное наказание — лишение свободы на три года.

Следователи проводят допросы, изъяли медицинскую документацию, по которой будет назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по вопросам установления точных причин ее смерти, своевременности и правильности оказываемой медицинской помощи.