Кошмарное состояние между сном и явью, когда человек ощущает себя в сознании, но не может пошевелиться и видит галлюцинации, называют сонным параличом. Многие связывают это явление с призраками или домовыми, которые душат жильцов дома. Сомнолог объяснила эффект сонного паралича и рассказала, как с ним справиться.

«Сонный паралич — это дисфункция, состояние, когда бодрствование перемешивается с быстрым сном, в котором мозг обрабатывает информацию, а мы видим сновидения», — сказала сомнолог, психолог София Черкасова в программе «Наука против».

По словам специалиста, чаще всего сонный паралич случается под утро, когда норма сна по продолжительности уже пройдена, остается поверхностная первая стадия сна плюс быстрый сон. Еще один момент, присущий быстрому сну, — человек не может дышать полной грудью, поэтому ему кажется, что его кто-то душит.

Обычно сонный паралич длится не больше двух-трех минут, а потом проходит. Но человеку кажется, что он длится вечно.

Есть способы более быстрого выхода из сонного паралича. «Главный ключ, чтобы избавиться, — попробовать включить моторику: мимика, пальцы. Надо направить внимание, чтобы их раскачать. Или попробовать считать», — посоветовала Черкасова.