Неприличное слово услышали в рекламе китайского автомобиля

Рекламный ролик китайского кроссовера Bestune T90 развеселил пользователей Сети, которые услышали в названии авто неприличное слово.

«Актер закадровой озвучки настолько невнятно произносит название модели, что огромное число слушателей услышали нецензурное ругательство», — утверждает, например, телеграм-канал об автопроме No Limits.

Bestune — суббренд компании FAW, основанный в 2006 году. До 2018 года носил название Besturn.

Bestune T90 продается в России с конца января. Кроссовер предлагается в трех вариантах по цене от 2,8 миллиона до 3,7 миллиона рублей. В стартовой комплектации есть система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля.