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Американский залив официально появился на картах Google

Источник:
Sibnet.ru
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Американский (Мексиканский) залив
Фото: © Google Maps

Корпорация Google переименовала Мексиканский залив в Американский. Новое название топонима уже отображается в картографическом сервисе Google Maps.

«Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США», — сообщила Google в своем блоге.

Люди, использующие карты в США, увидят название «Американский залив», а пользователи в Мексике — «Мексиканский залив». Все остальные увидят оба названия.

Мексиканский залив в Американский официально переименовал президент США Дональд Трамп. В качестве аргумента в пользу нового названия он указал, что «самый большой залив в мире» «является центральным для экономики Америки».

Мексиканский залив — распространенное название с середины XVII века, французские иезуиты использовали его еще в 1672 году. В XVIII веке испанские адмиралтейские карты также обозначали залив как «Мексиканская бухта» или «Мексиканский залив» (Ensenada Mexicana или Seno Mexicano).

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Политика #Мир #Общество #Интернет
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-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...

Uynachalnica

Вчера про пакет от мошенников разговор вели, сегодня пищу дают для противоположного.

nicollaich

Вся правда об американской якобы помощи стране 404.