Американский залив официально появился на картах Google

Корпорация Google переименовала Мексиканский залив в Американский. Новое название топонима уже отображается в картографическом сервисе Google Maps.

«Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США», — сообщила Google в своем блоге.

Люди, использующие карты в США, увидят название «Американский залив», а пользователи в Мексике — «Мексиканский залив». Все остальные увидят оба названия.

Мексиканский залив в Американский официально переименовал президент США Дональд Трамп. В качестве аргумента в пользу нового названия он указал, что «самый большой залив в мире» «является центральным для экономики Америки».

Мексиканский залив — распространенное название с середины XVII века, французские иезуиты использовали его еще в 1672 году. В XVIII веке испанские адмиралтейские карты также обозначали залив как «Мексиканская бухта» или «Мексиканский залив» (Ensenada Mexicana или Seno Mexicano).