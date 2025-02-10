Умер главный романтический герой СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался в больнице в возрасте 95 лет. Его считали одним из самых романических героев советского кинематографа.

«Это правда», — подтвердила смерть актера его супруга Лионелла Стриженова ТАСС.

По данным СМИ, Стриженов ушел из жизни в одной из московских больниц, где был госпитализирован после того, как перенес ишемический инсульт.

Стриженов стал известен на весь СССР после роли Артура в фильме «Овод» (1955 год) по популярному в Советском Союзе роману Этель Войнич. Среди других известных работ — «Мексиканец», «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Звезда пленительного счастья».

Кинокритик Вита Рамм указывала, что «блондина Олега Стриженова и брюнета Василия Ланового записали в романтики, воплощение советской чувственности и мужественности».

Стриженов был трижды женат. Дочь Наталья Стриженова умерла в 2003 году, сын Александр Стриженов — актер, режиссер (самый заметный фильм — «Любовь-морковь») и телеведущий.