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Умер главный романтический герой СССР Олег Стриженов

Источник:
Sibnet.ru
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Олег Стриженов
Фото: © Мосфильм

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался в больнице в возрасте 95 лет. Его считали одним из самых романических героев советского кинематографа.

«Это правда», — подтвердила смерть актера его супруга Лионелла Стриженова ТАСС.

По данным СМИ, Стриженов ушел из жизни в одной из московских больниц, где был госпитализирован после того, как перенес ишемический инсульт.

Стриженов стал известен на весь СССР после роли Артура в фильме «Овод» (1955 год) по популярному в Советском Союзе роману Этель Войнич. Среди других известных работ — «Мексиканец», «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Звезда пленительного счастья».

Кинокритик Вита Рамм указывала, что «блондина Олега Стриженова и брюнета Василия Ланового записали в романтики, воплощение советской чувственности и мужественности».

Стриженов был трижды женат. Дочь Наталья Стриженова умерла в 2003 году, сын Александр Стриженов — актер, режиссер (самый заметный фильм — «Любовь-морковь») и телеведущий.

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Культгид #Кинематограф #О людях
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Хахах, типичное "а вот в России"))