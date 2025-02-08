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Трамп потребовал у Зеленского оплатить помощь США

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский должен дать что-то взамен денег, потраченных Вашингтоном на Украину, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с японским премьером в Белом доме.

По словам Трампа, все пользовались «старыми добрыми Соединенными Штатами», но больше не будут. В обмен на помощь Зеленский должен предложить какой-либо эквивалент денег американских налогоплательщиков, следует из официальной трансляции мероприятия.

Американский президент уточнил, что речь идет о «подземных ресурсах» Украины. «У них под землей активы — редкоземельные и другие ресурсы, но в первую очередь редкоземельные», — пояснил он.

Трамп также сказал, что рассчитывает встретиться с Зеленским на следующей неделе. По его словам, встреча может состояться в Вашингтоне. Ранее он заявил, что намерен заключить сделку с Киевом, в рамках которой помощь будет предоставляться в обмен на редкоземельные металлы.

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Политика #Мир
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