Банк России объяснил замену монет 5 и 10 рублей на банкноты

Население стало охотнее пользоваться бумажными банкнотами пять и десять рублей после того, как улучшилось их качество, сообщила пресс-служба Банка России.

Пяти и десятирублевые банкноты были популярны в нулевые года, но у них был недостаток — они быстро изнашивались. Поэтому было принято решение постепенно заменить их на более долговечные монеты, рассказали в ЦБ.

«Со временем ситуация изменилась. Люди сейчас охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и, в отличие от монет, не оседают в копилках. В 2022 году Банк России возобновил печать банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы», — пояснили в Банке России.

Кроме того, печать бумажных банкнот стала выгодней, чем чеканка монет. В конце 2025 года Банк России также планирует представить обновленную банкноту 1 тысячу рублей, уточнила пресс-служба ЦБ.