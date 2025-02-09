НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Секс‑шопы стали закрываться в России

Источник:
«Вечерняя Москва»
609 0

Специализированные магазины для взрослых стали закрываться в России и виной тому, отчасти, моральный фактор, рассказала маркетолог Анна Асадова.

«Прежде всего, это связано с доминированием маркетплейсов. Площадки, такие как Яндекс-Маркет, Ozon и Wildberries, предлагают широкий ассортимент интимных товаров, обеспечивая покупателям анонимность, удобную доставку и зачастую более низкие цены за счет отсутствия арендных расходов и высокой конкуренции среди продавцов», — пояснила Асадова в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Она отметила, что немаловажную роль в переходе покупателей из секс-шопов в маркетплейсы играет моральный фактор. Для многих людей покупка интимных товаров остается темой, требующей приватности. Заказывать онлайн психологически проще, чем заходить в специализированный магазин, — отметила эксперт.

По ее мнению, полное исчезновение секс-шопов в ближайшие годы маловероятно, но важно понимать, что рынок меняется.

«Офлайн-магазины будут трансформироваться в шоурумы или премиальные бутики с эксклюзивными товарами и экспертным сопровождением. При этом массовый спрос продолжит уходить в цифровую среду, — заключила Асадова.

Когда мастурбация перестает быть нормальной?
Еще по теме
Россияне в 2024 году купили рекордное количество планшетов
Россия осталась ключевым экспортером удобрений в США
Штат США отменил запрет на продажу российской водки
Депутатов Госдумы встревожил рост числа подделок на маркетплейсах
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Родители отравившихся детей выступили против версии с дихлофосом
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский назвал одно условие для переговоров с Путиным
Кулеба предрек смерть подписавшему мир с отказом от территорий
США бесповоротно проиграли России в арктической гонке
Эксперт назвал «Искандер‑1000» кошмаром для Европы
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
23
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
19
Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине
18
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
17
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
16
Песков счел безумным заявление Зеленского о ядерном оружии