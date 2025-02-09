Секс‑шопы стали закрываться в России

Специализированные магазины для взрослых стали закрываться в России и виной тому, отчасти, моральный фактор, рассказала маркетолог Анна Асадова.

«Прежде всего, это связано с доминированием маркетплейсов. Площадки, такие как Яндекс-Маркет, Ozon и Wildberries, предлагают широкий ассортимент интимных товаров, обеспечивая покупателям анонимность, удобную доставку и зачастую более низкие цены за счет отсутствия арендных расходов и высокой конкуренции среди продавцов», — пояснила Асадова в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Она отметила, что немаловажную роль в переходе покупателей из секс-шопов в маркетплейсы играет моральный фактор. Для многих людей покупка интимных товаров остается темой, требующей приватности. Заказывать онлайн психологически проще, чем заходить в специализированный магазин, — отметила эксперт.

По ее мнению, полное исчезновение секс-шопов в ближайшие годы маловероятно, но важно понимать, что рынок меняется.

«Офлайн-магазины будут трансформироваться в шоурумы или премиальные бутики с эксклюзивными товарами и экспертным сопровождением. При этом массовый спрос продолжит уходить в цифровую среду, — заключила Асадова.