США бесповоротно проиграли России в арктической гонке

Американцы не в состоянии соревноваться с россиянами в Арктике, приводит The Wall Street Journal (WSJ) мнение экспертов. Россия имеет несколько десятков ледоколов, включая атомные, а США — только три.

Москва наращивает свое присутствие на «вершине мира», взаимодействуя с Китаем, констатируют эксперты. Министерство внутренней безопасности США выступило с заявлением о том, что Россия в Арктике оставила далеко позади Америку.

WSJ отмечает, что на Крайнем Севере, в отличие от России, у Соединенных Штатов и Канады отсутствует военная инфраструктура. У США в Арктике нет глубоководных портов, у Канады — только один такой порт, но он на 800 километров южнее Северного полярного круга.

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Взлетно-посадочные полосы на удаленных аэродромах США и Канады грунтовые или гравийные, и не подходят для транспортных самолетов и истребительной авиации, указывают эксперты.

У России около 40 ледоколов, причем многие из них атомные. Они мощнее и могут гораздо дольше находиться в море. Китай, самая северная точка которого удалена от полярного круга более чем на полторы тысячи километров, направил в этот регион три полярных ледокола, рассказали эксперты.

У США всего три ледокола, из которых один очень старый, второй — просто старый, а третий — аварийный, обращает внимание WSJ.