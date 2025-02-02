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Найдено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова

Источник:
ТАСС
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Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб в результате авиакатастрофы в Соединенных Штатах. 

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку», — сказала ТАСС мать спортсмена Ия Наумова.

Вместе с Наумовым погибла его бывшая партнерша Евгения Шишкова, ее тело было обнаружено ранее.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в ночь на 30 января. Обломки лайнера упали в реку Потомак.

На борту самолета были 64 человека, в том числе 14 фигуристов и тренеров, которые летели с чемпионата США. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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ЧП #Происшествия #Вокруг спорта
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