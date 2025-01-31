Россиянам подтвердили право на компенсацию платного лечения

Конституционный суд поддержал пациента, потребовавшего от клиники компенсации за причиненный вред, а также стоимости лечения в другой больнице, за которое он заплатил самостоятельно, следует из опубликованного постановления судебного органа.

Житель Владивостока обратился в клинику, где ему при удалении зуба сломали челюсть. После этого мужчину госпитализировали в стационар городской больницы. Там ему провели операцию с использованием титановых пластин.

Стоимость этих пластин пациент оплатил самостоятельно, так как подобное лечение не предусмотрено программой обязательного медицинского страхования, то есть не оплачивается за счет государства по медицинскому полису.

Россиянин обратился с жалобой на стоматологическую клинику в районный суд, который зафиксировал причинение пациенту вреда средней степени тяжести и постановил взыскать уплаченные за лечение деньги и расходы на дополнительное лечение.

Клиника подала жалобу в апелляционный суд, чтобы оспорить решение. В итоге суд апелляционной инстанции отменил решение районного суда, посчитав, что мужчина имел возможность получить лечение с помощью других материалов в рамках программы ОМС.

Конституционный суд постановил пересмотреть дело и указал, что сложившаяся практика, исключающая возмещение потерпевшему расходов на лечение при наличии возможности получить медицинскую помощь бесплатно по ОМС, фактически ограничивает выбор пациентов.

Пациенты нередко прибегают к платным услугам вынужденно — когда медицинская ошибка требует оперативного вмешательства, или в случае исчерпания квот. Решение даст возможность россиянам заявлять требование о возмещении расходов, понесенных не только в рамках ОМС.