Почему кошки любят коробки

Коробки притягательны для кошек почти так же, как валерьянка. Для них это многофункциональный предмет, в котором безопасно и тепло.

Если на природе у кошек всегда есть трава, кусты и деревья, чтобы быть незамеченными, то в помещении они ограничены в таких местах. Любая появившаяся коробка вызывает у питомцев инстинкты.

«Коробка — это укромное место, где кошка чувствует себя в безопасности. В дикой природе кошки ищут защищенные места, чтобы спрятаться и наблюдать за происходящим», — рассказала ветеринар Анастасия Нечипуренко в телеграм-канале.

Нахождение в коробке снижает уровень стресса у кошек. Это подтвердили голландские ветеринары, изучающие поведение хвостатых в приюте. Животные, у которых было укромное убежище, испытывали меньше стресса и быстрее осваивались в незнакомом месте.

Почетный профессор поведенческой фармакологии и поведения животных Университета Тафтса Николас Додман в материале The Conversation сравнил кошачье пребывание в коробке с тем, как котята прижимаются к маме и сородичам. Такой контакт дарит тепло и успокаивает.

«Мы считаем, что тесный контакт с внутренним пространством коробки способствует высвобождению эндорфинов — природных морфиноподобных веществ, которые вызывают удовольствие и снижают стресс», — объяснил ученый.

Кошки любят тепло, для них идеальная температура — 30-36 градусов Цельсия. Ограниченное пространство коробки помогает сохранять тепло тела. Это особенно важно, если дома прохладно.