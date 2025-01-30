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Появилась информация о фигуристах-чемпионах из РФ в упавшем самолете

Источник:
Sibnet.ru
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Евгения Шишкова и Вадим Наумов
Фото: © кадр из видео

Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инга Волянская были на борту пассажирского самолета Bombardier CRJ700, столкнувшегося с вертолетом в Вашингтоне и упавшего в реку Потомак.

О том, что в самолете находились Шишкова, Наумов и Волянская, работающие тренерами в США, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Они возвращались из города Уичита (Канзас), в котором недавно закончился чемпионат США.

Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились фигуристы, тренеры и члены их семей, которые летели с соревнований в Канзасе, не назвала имен.

Шишкова и Наумов — победители чемпионата мира 1994 года, также они становились серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств в парном катании. После завершения карьеры стали тренерами и переехали в США. Их сын Максим Наумов представляет американскую сборную.

Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Вместе они становились бронзовыми призерами чемпионата СССР в 1980 году.

В среду вечером пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военнослужащих. Информации о выживших нет.

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