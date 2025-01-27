СК проверит информацию о вытолканном из «скорой» больном в Кузбассе

Следователи в Кемерове проверят видео, на котором работники скорой помощи вытолкали пациента из машины, сообщило СУ СК по региону.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором сотрудники «скорой» посадили в машину мужчину, но затем водитель вышел из автомобиля и вытолкал пациента, после чего тот упал на землю. По словам больного, он вызвал медиков из-за частой потери сознания, а в результате получил вывих плеча.

Мужчина был пьян, оскорблял фельдшеров и пытался испортить оборудование. Он поскользнулся и упал, когда водитель выводил его из салона, приводит «Инцидент Кузбасс» комментарий Кузбасской скорой помощи. Пациента задержали Росгвардия, а бригада написала заявление в полицию.

Следственный отдел по Центральному району Кемерова начал проверку по части 1 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом). Будет дана надлежащая правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение.