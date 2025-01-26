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Собака Лукашенко «пометила» избирательный участок. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Собака президента Белорусии Александра Лукашенко — шпиц Умка — на президентских выборах в Беларуси питомец «пометил» избирательный участок.

Президент Беларуси взял собаку на голосование. Входя в помещение, песик украдкой справил малую нужду.

Сам Лукашенко рассказал журналистам, за кого проголосовал на выборах главы государства. «Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — заявил он.

В воскренье, 26 января в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Соперниками Лукашенко являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

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Политика #Мир #Курьезы #Видеоновости
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