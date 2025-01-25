Утвержден ГОСТ на табак для кальяна

Росстандарт утвердил ГОСТ на табак для кальяна, согласно которому массовая доля никотина в такой продукции не должна превышать 3,5%.

«Табак для кальяна должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлен по технологическим инструкциям, а также рецептурам изготовителя на каждое конкретное наименование изделия», — говорится в стандарте.

Согласно ГОСТ, массовая доля никотина в табаке для кальяна — не более 3,5%. Для изготовления табака для кальяна применяются ферментированное и неферментированное табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль на безводной основе.

Кроме этого, стандартом разрешено использовать карбонаты натрия, питьевую и дистиллированную воду, лимонную кислоту, натрия бензоат, калия собрат, белый сахар, патоку крахмальную, натуральный мед, мелассу свекловичную, инвертированный сироп.

«Допускается применять другое табачное сырье и ингредиенты, удовлетворяющие требованиям 4.2.2 и приложения А и обеспечивающие установленные изготовителем характеристики табака для кальяна», — отмечается в документе.

В соответствии с ГОСТ, для изготовления табака для кальяна не допускается применение никотинового сырья наркотических или психотропных веществ (в том числе содержащих их растений), либо их прекурсоров.