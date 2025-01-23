Эксперт обозначил перспективные места для ГЭС в Сибири

Строительство ГЭС в Сибири наиболее перспективно в дельтах Енисея и Ангары, но важно понимать, под какие производства будут создаваться новые энергетические мощности, сообщил директор филиала системного оператора «ОДУ Сибири» Алексей Хлебов.

«Развитие гидропотенциала возможно, прежде всего, в дельтах Ангары и Енисея. <...> Это то, что требует дальнейшего развития, но это не быстрый процесс. Надо нужно понимать, как вокруг буду развиваться те или иные производственные силы и города, для чего мы это делаем», — сказал Хлебов на пресс-конференции в ТАСС.

Эксперт добавил, что для развития гидропотенциала необходимо провести детальные изыскания. Хлебов подчеркнул, что в то же время сейчас в Сибири важно развивать современную угольную генерацию, используя существующие мощности, и одновременно с этим развивать атомную энергетику.

До 2042 года предусмотрено строительство атомных станций в Томской и Иркутской областях. Энергоблоки Северской АЭС в Томской области планируется ввести в 2037 и 2039 годах. Первый блок Сибирской АЭС в Иркутской области планируется ввести в 2041 году, второй — в 2042 году.