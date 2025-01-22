Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis.
Залужный пользуется доверием почти 72% украинцев (34,9% выбрали вариант «доверяю», еще 36,7% — «скорее доверяю»), приводит РБК данные Socis.
На втором месте оказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с результатом 46,7% (17,3% безоговорочно доверяют, 29,4% — скорее доверяют).
Замыкает тройку лидеров президент Владимир Зеленский, которому доверие выразили 40,8% респондентов (16,2 и 24,6% соответственно).
При этом Зеленскому не доверяют 56% украинцев, Буданову — 42,7%, Залужному — 23,7%.