НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия

Источник:
РБК
528 2

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis.

Залужный пользуется доверием почти 72% украинцев (34,9% выбрали вариант «доверяю», еще 36,7% — «скорее доверяю»), приводит РБК данные Socis.

На втором месте оказался руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с результатом 46,7% (17,3% безоговорочно доверяют, 29,4% — скорее доверяют).

Замыкает тройку лидеров президент Владимир Зеленский, которому доверие выразили 40,8% респондентов (16,2 и 24,6% соответственно).

При этом Зеленскому не доверяют 56% украинцев, Буданову — 42,7%, Залужному — 23,7%.

Еще по теме
Лукашенко выразил недовольство действиями Трампа
Трамп предложил Путину выбрать любое время для встречи
Трамп переименовал Мексиканский залив и высочайшую гору в США
Трамп объявил о признании в США только двух полов — мужчин и женщин
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Тела замученных мирных жителей нашли в Курской области
Зеленскому трижды отказали в приглашении на инаугурацию Трампа
Январский парад шести планет: где смотреть
Евросоюз удвоил импорт российских лекарств
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Трамп заявил о готовности Зеленского к сделке с Россией
29
Армия России взяла Волково в ДНР
26
Российская армия ударила по объектам ВПК Украины
25
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
22
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине