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Тело зарезанной девушки обнаружили в авто Гоши Куценко

Источник:
Sibnet.ru
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«Запорожец» Гоши Куценко в Москве, в котором обнаружили тело женщины
Фото: © прокуратура Москвы

Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружено в припаркованном на Кутузовском проспекте автомобиле, сообщили прокуратура Москвы и столичный СК. Голубой «Запорожец» оказался собственностью актера Гоши Куценко.

По версии правоохранителей, в ночь с 18 на 19 января 31-летний мужчина после совместного распития спиртного напал с ножом на знакомую. От полученных ран она скончалась на месте происшествия. Тело мужчина спрятал в стоящем рядом автомобиле.

«В процессе распития спиртных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых, потом затащил тело в машину», — сказал подозреваемый на допросе, опубликованном СК РФ по городу Москве.

Голубой «Запорожец», в котором обнаружили тело женщины, принадлежит актеру Гоше Куценко, написал телеграм-канала Mash без ссылок на источники. Тот купил его в 2019 году, но последние два года открытый автомобиль стоял брошенным.

«Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей. Вот так», — прокомментировал инцидент Куценко в своем телеграм-канале.

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