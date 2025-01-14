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«Калашников» запатентовал «умный» прицел для стрелкового оружия

Источник:
ТАСС
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Концерн «Калашников» разработал компьютеризированную систему управления огнем с прицелом для стрелкового оружия.

Благодаря машинному обучению прицел автоматически обнаруживает цель и может вести огонь при наведении на нее, приводит ТАСС описание патента. Стрельба может производиться пользователем как самостоятельно, так и при совмещении перекрестия прицела с отслеживаемой целью.

«При невозможности выполнения процессов распознавания цели при осуществлении автоматизированной стрельбы выстрел производится в момент совпадения положения оружия с положением, при котором прицельная марка совпадала с целью», — уточняется в документе.

Прицельно-приборное оснащение системы включает в себя дальномерный модуль с баллистическим вычислителем и электронной метеостанцией, а также прицел с модулем распознавания образов. Последний выполняет обработку образов на основе математических моделей машинного обучения с заранее заданной библиотекой целей.

Кроме того, в запатентованную систему входит подствольный гранатомет с возможностью автоматизированной стрельбы. При этом авторы указали на модульный принцип изобретения.

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