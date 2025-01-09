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Объявлены параметры финального пакета военной помощи Украине

Источник:
Sibnet.ru
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США выделят Украине финальный при действующей администрации Белого дома пакет военной помощи в 500 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Это даст возможность передать Украине то вооружение, которое ей требуется наиболее срочно. В частности, речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах "воздух-поверхность", оборудовании для обслуживания украинских самолетов F-16», — говорится в сообщении.

ВСУ получат ракеты AIM-7, RIM-7, и AIM-9M, бронированные инженерные машины-мостоукладчики, безопасные средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также различные запчасти и дополнительное оборудование.

Помощь передадут Украине в рамках так называемого механизма PDA. Он предусматривает передачу оружия, уже хранящегося на американских складах, а не производство нового вооружения.

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