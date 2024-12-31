Фейерверки запретили в Красноярском крае

Ограничения на использование пиротехники введены на всей территории Красноярского края, соответствующий документ подписал губернатор Михаил Котюков.

«Ввести с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно на территории Красноярского края ограничение на использование организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами пиротехнических изделий», — говорится в документе.

Отмечается, что ограничения вводятся «в целях реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Красноярского края, охраны жизни и здоровья граждан».

Исключение составляет пиротехника, относящаяся к первому классу опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.