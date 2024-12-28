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Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения за трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Российский лидер рассказал, что азербайджанский самолет несколько раз пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО отражали эти нападения.

Самолет потерпел крушение 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный, дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а затем был перенаправлен на запасной аэродром в Актау.

В ходе полета управление самолетом нарушилось, при попытке аварийной посадки из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. В качестве предварительной версии катастрофы названо «физическое и техническое внешнее вмешательство».

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