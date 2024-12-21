Фрирайдер насмерть разбился в Шерегеше

Камень, о который ударился разбившийся насмерть фрирайдер в Шерегеше

Фрирайдер, катавшийся в Шерегеше, упал и ударился о камень, мужчина скончался, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

По версии следствия, 30-летний мужчина в четверг, 19 декабря, спускался по склону горы Зеленой, выехал за пределы оборудованной трассы, где «неверно выбрав траекторию движения, перевернулся и ударился о камень».

Очевидцы произошедшего вызвали спасателей, которые доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время, несмотря на оказание квалифицированной помощи, от полученных повреждений наступила смерть мужчины.

Проводится доследственная проверка.

В соцсетях утверждают, что райдер спускался не с Зеленой, а с вершины Комсомолка. Это место, где находится знаменитый шерегешский курумник: долина укрыта огромными валунами, пространство между которыми засыпает снегом.

На горнолыжном курорте не впервые происходят смертельные инциденты. Больше всего их было в 2021 году: тогда разбились лыжник, сноубордист и женщина, катавшаяся на плюшке. В прошлом сезоне в Шерегеше насмерть разбился мужчина на снегоходе.