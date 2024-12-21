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Фрирайдер насмерть разбился в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Камень, о который ударился разбившийся насмерть фрирайдер в Шерегеше
Камень, о который ударился разбившийся насмерть фрирайдер в Шерегеше
Фото: © телеграм-канал «Новая Шория»

Фрирайдер, катавшийся в Шерегеше, упал и ударился о камень, мужчина скончался, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

По версии следствия, 30-летний мужчина в четверг, 19 декабря, спускался по склону горы Зеленой, выехал за пределы оборудованной трассы, где «неверно выбрав траекторию движения, перевернулся и ударился о камень».

Очевидцы произошедшего вызвали спасателей, которые доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время, несмотря на оказание квалифицированной помощи, от полученных повреждений наступила смерть мужчины.

Проводится доследственная проверка.

В соцсетях утверждают, что райдер спускался не с Зеленой, а с вершины Комсомолка. Это место, где находится знаменитый шерегешский курумник: долина укрыта огромными валунами, пространство между которыми засыпает снегом.

На горнолыжном курорте не впервые происходят смертельные инциденты. Больше всего их было в 2021 году: тогда разбились лыжник, сноубордист и женщина, катавшаяся на плюшке. В прошлом сезоне в Шерегеше насмерть разбился мужчина на снегоходе.

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Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.

Александр Петров 238315

Было бы забавно, если бы они согласились.

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"соблюдать наши законы" а на основании какого закона был замедлен ютуб? а нет такого закон, они просто...

Uynachalnica

"Путин также добавил, что в ситуации с замедлением YouTube в России больше вопросов к этой платформе,...