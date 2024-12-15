Открыт новый материал с уникальными термоэлектрическими свойствами

Красноярские ученые синтезировали новый материал с уникальными термоэлектрическими свойствами, соединение может применяться для преобразования тепловой энергии в электрическую, например, в аналогах солнечных батарей, сообщила пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Структура нового двухмерного материала была установлена на основе опыта работы с валлериитами — редких металлов из класса сульфидов.

«В валлериите сульфидные слои содержат железо и медь, а в точилините — железо. Поэтому мы решили посмотреть, что будет, если синтезировать материал без железа. В природе такой минерал не был обнаружен, по всей видимости, из-за широкого распространения железа в литосфере», – рассказал научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Роман Борисов.

Новые кристаллы представляют собой слоеный пирог из чередующихся плоских слоев сульфида меди и гидроксидов магния и алюминия. Многочисленные плоские частицы имеют вид хлопьев с размером от 0,5 до 2 нанометров и толщиной от 20 до 40 нанометров.

Свойства материала открывают перспективы его применения в таких областях, как преобразование тепловой энергии в электрическую, включая использование в солнечных батареях для инфракрасного диапазона и термоэлектрических генераторах.

Двумерные материалы атомарной толщины привлекают внимание ученых уже более 20 лет, их число пока остается ограниченным. Ожидается, что их уникальные характеристики откроют путь к созданию новых устройств в области электроники и спинтроники, источников тока, катализаторов и многого другого.