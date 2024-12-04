Гигантские вирусы с уникальным геномом нашли в Арктике

Российские ученые обнаружили в Арктике гигантские вирусы, которые в 30 раз больше обычных. Их нашли в пробах, взятых из вечной мерзлоты на островах Северного Ледовитого океана.

Измерения показали, что арктические вирусы достигают размера в 1500 нанометров в длину, в то время как длина вириона коронавируса SARS-CoV-2 — от 50 до 200 нанометров, пишет портал «Наука.рф».

Такие размеры позволяют рассмотреть вирусы в обычный световой микроскоп, которым пользуются на уроках биологии в школе. Несмотря на гигантизм, они долгое время они оставались незамеченными.

Отличие гигантских вирусов от обычных прослеживается также на генном уровне — геном арктических находок первых почти не содержит тех генов, которые в обязательном порядке есть в вирусах других групп.

Ученые не исключают, что найденные в Арктике вирусы-гиганты также могут опасными для человека. Несмотря на тысячелетний «сон», они успешно разморозились и начали размножаться в лабораторных условиях.