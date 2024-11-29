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Массовое отравление с жертвами произошло в соццентре на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Работа следователей в социальном центре Алтайского края, где отравились люди
Фото: © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Трое подопечных социального центра в селе Калистратиха Алтайского края умерли от отравления, не менее 15 человек пострадали, сообщило СУ СКР по региону. По словам директора учреждения, причиной стала ротавирусная инфекция.

По предварительным данным следствия, днем в четверг, 28 ноября, в соццентре было обнаружено тело постояльца «с признаками отправления». Не менее 15 человек увезли в больницу, один из них скончался в машине «скорой». Третий человек умер днем ранее.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожность смерть двух или более человек). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Задержан председатель правления региональной общественной организации.

Название учреждения не уточняется. По данным ТАСС, речь идет об адаптационном центре для бывших осужденных «Рубикон», созданном в 2019 году при содействии Фонда президентских грантов.

«Сейчас врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания. Говорят, только на следующей неделе будут известны результаты. Дали предписания, какие препараты пропить тем, у кого нет симптомов», — цитирует агентство директора центра Алика Гельфенбайна.

Всего в центре в Калистратихе находились 28 человек, с учетом погибших и пострадавших.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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