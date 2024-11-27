Киев выдвинул России условие для мирных переговоров

России для переговоров по урегулированию украинского конфликта следует вернуться к границам февраля 2022 года, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — сказал Ермак в статье для шведского издания Dagens industri, комментируя возможность начать мирный диалог с Москвой.

По его словам, такое решение якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия. Сейчас же, по мнению Ермака, «Россия не демонстрирует такой готовности и продолжает эскалацию».

При этом глава офиса Зеленского счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года. Таким образом, косвенно он подтвердил согласие официального Киева на отказ от возвращения Крыма.