Депутаты Госдумы единогласно запретили «пропаганду осознанного отказа от деторождения» — так называемую идеологию чайлдфри. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Разбираемся, в чем суть нового закона и кого начнут наказывать.

Поправки вносятся в статью 6.21 КоАП РФ и шесть действующих федеральных законов:

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

«О СМИ»

«О государственной поддержке кинематографии»

«Об основных гарантиях прав ребенка»

«О рекламе»

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

В законах теперь будет прописан запрет на распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, а изменения в статье 6.21 КоАП РФ предусматривают штрафы для нарушителей.

Чайлдфри — это люди, которые сознательно не хотят иметь детей. Термин появился в конце 1960-х годов в период расцвета движения хиппи.

В чем суть запрета

Закон вводит запрет на распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Сайты с такой информацией попадут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Владельцы соцсетей будут обязаны мониторить содержание на наличие информации, пропагандирующей идеологию чайлдфри. Фильмы с такой пропагандой не будут получать прокатные удостоверения.

Какие будут штрафы

Штрафные санкции прописаны в статье 6.21 КоАП РФ. При агитации с применением СМИ или интернета штраф составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 1 до 4 миллионов рублей.

Если запрещенная информация распространяется среди детей, то для граждан штраф будет от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 5 миллионов рублей. Иностранцам дополнительно грозит выдворение из страны.

Для кого сделали исключение

Административное наказание не будет грозить за распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей. Вывести из-под действия закона сведения о монашестве призвал патриарх Кирилл.

Депутаты фракции «Новые люди» просили учесть еще три исключения в законе — если отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными затруднениями, однако эти поправки в итоге не поддержали.

Как аргументируют необходимость закона

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что идеология чайлдфри угрожает традиционным ценностям, а ее распространение ведет к «деградации общественных институтов», «вымыванию традиционных ценностных ориентиров» и ускоряет «депопуляцию населения».

«Речь идет именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кого будут наказывать

Депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале привел примеры, в каких случаях закон будет действовать, а в каких — нет. По его словам, штрафы не грозят:

«женщине, которая сказала на кухне, что не хочет иметь детей»;

«мужчине, который в курилке уговаривает подругу не заводить детей»;

«женщине, у которой по факту нет детей, потому что она не хочет»;

«писателю, которые написал оду чайлдфри и рукопись положил в стол».

При этом парламентарий отметил, что наказание последует за публичный контент (книги, фильмы, реклама, посты или статьи в интернете), в котором будет проповедоваться бездетность и ее преимущества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что закон «не навязывает женщинам деторождение» и призван защитить россиян от «внедряемого извне» влияния идей чайлдфри.

«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка», — отметила она.