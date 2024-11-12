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Забравшуюся на электроопору рысь спасли в Хакасии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудник Охотнадзора снял с электрической опоры в окрестностях Черногорска забравшуюся туда рысь, сообщило Минприроды Хакасии.

Местные жители сообщили о рыси на столбе в пятницу, 8 ноября. Инспектор выехал на место и ловко поймал животное.

«Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится. Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась», — говорится в сообщении Минприроды в телеграм-канале.

Сейчас рысь находится на карантине в Центре живой природы. Эту дикую кошку запрещено содержать дома, штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

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Жизнь #Звери #Хакасия
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