НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти Омска решили продать метро

Источник:
Sibnet.ru
268 1

Власти Омской области решили продать недостроенное метро в Омске, состоящее из одной станции, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виталий Хоценко.

Документ вносит изменения в перечень имущества, находящегося в собственности Омской области и которое планируется приватизировать в 2024-2026 годах. В программу приватизации власти включили недостроенный инженерный корпус метрополитена Омска.

Строительство омского метрополитена началось в 1992 году. Планировалось пустить его сначала в 1997 году, затем в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. 2 сентября 2011 года состоялось открытие подземного перехода и вестибюля единственной построенной станции «Библиотека имени Пушкина».

В 2017 году региональные власти приняли решение о консервации недостроенного метро. На тот момент в строительство всех объектов метрополитена, включая метромост длиной 650 метров, вложили 14 миллиардов рублей.

В 2019 году стало известно, что строительство будет окончательно прекращено. На сегодня в Сибири действующий метрополитен есть только в Новосибирске.

Еще по теме
Продление новосибирского метро оценили в 100 млрд рублей
Губернатор Иркутской области оценил Северо-Сибирскую железную дорогу
Появилась музыкальная дорожная разметка. ВИДЕО
Алтайский край снял ограничение для движения автобусов
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Китайцы высмеяли российский истребитель Су-57
Раскрыт размер группировки ВСУ для захвата Курской АЭС
Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам
Госдеп заявил о переброске в Курскую область 10 тыс. бойцов КНДР
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия согласилась выслушать мирные предложения Трампа
США отказали Киеву в приоритетной поставке ATACMS
Байдена заподозрили в симуляции деменции
Новая доктрина дала России «ядерную опцию»
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Медведев был прав, зеленский зарылся по уши в порошок

nicollaich

Пришло время рассмотреть на заседании ГД вопрос об ограничении зарплаты депутатов до суммы не превышающей...

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.