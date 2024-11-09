Власти Омска решили продать метро

Власти Омской области решили продать недостроенное метро в Омске, состоящее из одной станции, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виталий Хоценко.

Документ вносит изменения в перечень имущества, находящегося в собственности Омской области и которое планируется приватизировать в 2024-2026 годах. В программу приватизации власти включили недостроенный инженерный корпус метрополитена Омска.

Строительство омского метрополитена началось в 1992 году. Планировалось пустить его сначала в 1997 году, затем в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. 2 сентября 2011 года состоялось открытие подземного перехода и вестибюля единственной построенной станции «Библиотека имени Пушкина».

В 2017 году региональные власти приняли решение о консервации недостроенного метро. На тот момент в строительство всех объектов метрополитена, включая метромост длиной 650 метров, вложили 14 миллиардов рублей.

В 2019 году стало известно, что строительство будет окончательно прекращено. На сегодня в Сибири действующий метрополитен есть только в Новосибирске.