Непонятное существо попало на камеру в Тунгусском заповеднике

Неизвестное существо попало в фотоловушку в Тунгусском заповеднике, видео со зверем, не поддающимся идентификации, опубликовала пресс-служба учреждения.

Видео получили еще в июне, но до сих пор специалисты не могут сказать, что за животное на нем. После того как ролик замедлили в 10 раз, вопросов стало еще больше.

«Были предположения, что это глухарь или заяц-беляк, но зайцы не бегают на двух лапах, а у глухаря большой хвост, который было бы видно», — говорится в посте Тунгусского заповедника.

Ученые, учитывая время съемки, предположили, что существо ведет сумеречный образ жизни.