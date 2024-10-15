Туристы попали под камнепад на Алтае, погибла девушка

Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского, погибла 18-летняя девушка из Бердска, сообщило МЧС России по Республике Алтай.

ЧП произошло в понедельник, 14 октября. Еще двое туристов получили травмы.

Вчера до наступления темноты спасатели Онгудайской пожарно-спасательной части №8 эвакуировали эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно навстречу помощи. Девушку доставили в Акташскую больницу с травмой головы.

Сейчас на место происшествия выдвинулись девять сотрудников МЧС и две единицы техники.