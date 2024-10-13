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Алтайский край снял ограничение для движения автобусов

Источник:
Sibnet.ru
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Ограничения для движения автобусов на региональных трассах в Алтайском крае сняты, сообщает региональный главк МЧС.

«Ограничения на автодорогах края сняты. Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

При этом ведомство призвало водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также воздерживаться от дальних поездок в условиях сильной непогоды.

Ранее в субботу Минтранс региона сообщил, что из-за выпавшего снега и гололеда закрыто движение автобусов на пяти региональных автодорогах.

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Экономика #Транспорт и дороги #Алтайский край
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