Алтайский край снял ограничение для движения автобусов

Ограничения для движения автобусов на региональных трассах в Алтайском крае сняты, сообщает региональный главк МЧС.

«Ограничения на автодорогах края сняты. Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

При этом ведомство призвало водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также воздерживаться от дальних поездок в условиях сильной непогоды.

Ранее в субботу Минтранс региона сообщил, что из-за выпавшего снега и гололеда закрыто движение автобусов на пяти региональных автодорогах.