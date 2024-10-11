Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не помнит момент, когда он ковырял в носу, а затем вытер руку о начальницу лесничества, заявил зампред правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков.

Видео, на котором Осипов слушает доклад начальницы лесничества Елены Шаляпиной о крупных пожарах, чистит нос, а затем вытирает руку о женщину, разошлось по Сети. Инцидент произошел летом 2024 года.

«Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало.

Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, сказал: "Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину"», — сказал Кулаков изданию «Подъем».

По данным телеграм-канала Baza, сегодня утром Осипов позвонил женщине извинился перед ней.