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Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и глава Карымского лесничества Елена Шаляпина
Фото: © кадр из видео

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не помнит момент, когда он ковырял в носу, а затем вытер руку о начальницу лесничества, заявил зампред правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков.

Видео, на котором Осипов слушает доклад начальницы лесничества Елены Шаляпиной о крупных пожарах, чистит нос, а затем вытирает руку о женщину, разошлось по Сети. Инцидент произошел летом 2024 года.

«Обсудили ситуацию с губернатором. Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало.

Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, сказал: "Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину"», — сказал Кулаков изданию «Подъем».

По данным телеграм-канала Baza, сегодня утром Осипов позвонил женщине извинился перед ней.

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Политика #Местная власть #Забайкалье
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