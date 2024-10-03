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Корм для квадроберов начали продавать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Корм для квадроберов начали продавать на российских маркетплейсах. Он позиционируется как сладкий набор с игрушкой.

В одном из объявлений корм в упаковке на 480 граммов предлагается купить за 998 рублей. В состав входит сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло, пишет «Shot. Проверка». Корм производит российская компания.

Квадробинг — популярное детское развлечение, которое заключается в подражании конкретному зверю, с которым ребенок себя отождествляет. Обычно это кошка или собака. Родоначальником субкультуры считается японец Кеничи Ито.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. По его мнению, их надо лишать родительских прав, привлекать к административной или уголовной ответственности.

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