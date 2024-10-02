Володин пообещал депутатам Aurus и Lada Aura

Руководители фракций Государственной Думы и вице-спикеры пересядут на Aurus, а председатели комитетов — на Lada Aura до конца года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«До конца года руководители фракций Государственной Думы и вице-спикеры пересядут на Aurus: поступит семь машин», — цитирует Володина ТАСС.

Спикер уточнил, что на пяти Aurus будут ездить лидеры фракций, а еще на двух — вице-спикеры. По его словам, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников уже пересели на отечественное авто.

Lada Aura будут пользоваться 17 председателей думских комитетов.

Aurus — автомобили представительского и высшего класса. На таком ездит президент России Владимир Путин. Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У машины удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи, есть автоматическая коробка передач и премиальная аудиосистема.