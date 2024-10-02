НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин пообещал депутатам Aurus и Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
153 2

Руководители фракций Государственной Думы и вице-спикеры пересядут на Aurus, а председатели комитетов — на Lada Aura до конца года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«До конца года руководители фракций Государственной Думы и вице-спикеры пересядут на Aurus: поступит семь машин», — цитирует Володина ТАСС.

Спикер уточнил, что на пяти Aurus будут ездить лидеры фракций, а еще на двух — вице-спикеры. По его словам, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников уже пересели на отечественное авто.

Lada Aura будут пользоваться 17 председателей думских комитетов.

Aurus — автомобили представительского и высшего класса. На таком ездит президент России Владимир Путин. Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У машины удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи, есть автоматическая коробка передач и премиальная аудиосистема.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Путин распустил рабочую группу Госсовета по коронавирусу
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов
Россия изменила условия применения ядерного оружия
Глава МВД объяснил низкие зарплаты участковых
смотреть все
Политика #Россия #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
Аргентинка исполнила тверк над побежденной в UFC россиянкой
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Обсуждение (2)
Картина дня
Нетаньяху пообещал Ирану расплату за удар по Израилю
Зеленский заявил об успешном испытании баллистической ракеты
Володин пообещал депутатам Aurus и Lada Aura
Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
60
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
41
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
40
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
30
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
30
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО