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Медведь сбежал от электросамоката. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Медведь, прогуливающийся по улицам Петропавловска-Камчатского, испугался электросамокатчика и попытался сбежать — видео опубликовали в социальных сетях.

На распространившемся видео девушки снимают медведя, спокойно идущего по набережной, они замечают, что к нему сзади приближается мужчина на электросамокате. Девушки кричат об опасности, в итоге медведь сам начинает убегать от самокатчика.

Что дальше случилось с героями истории, в том числе косолапым, неизвестно.

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске из-за медведей. Только за последнюю неделю ликвидированы около 30 хищников.

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