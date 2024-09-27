Медведь, прогуливающийся по улицам Петропавловска-Камчатского, испугался электросамокатчика и попытался сбежать — видео опубликовали в социальных сетях.

На распространившемся видео девушки снимают медведя, спокойно идущего по набережной, они замечают, что к нему сзади приближается мужчина на электросамокате. Девушки кричат об опасности, в итоге медведь сам начинает убегать от самокатчика.

Что дальше случилось с героями истории, в том числе косолапым, неизвестно.

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске из-за медведей. Только за последнюю неделю ликвидированы около 30 хищников.